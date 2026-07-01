فیفا ورلڈ کپ: 40 سال بعد ٹیم کے راؤنڈ آف 16 میں پہنچنے پر میکسیکو میں جشن
فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میکسیکو کی فٹبال ٹیم نے ایک طویل انتظار کا خاتمہ کرتے ہوئے راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی، جس کے بعد ملک بھر میں جشن کا ماحول پیدا ہوگیا۔ میکسیکو نے ایکواڈور کو 0-2 سے شکست دے کر 40 سال بعد ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کی۔
میکسیکو کے مداح اپنی ٹیم کی تاریخی جیت پر سڑکوں پر نکل آئے اور دارالحکومت میکسیکو سٹی سمیت کئی شہروں میں جشن منایا گیا۔ اس تاریخی رات کی خوشی کو سوشل میڈیا پر بھی بھرپور طریقے سے شیئر کیا جا رہا ہے۔
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں میکسیکو سٹی کی سڑکوں پر مداحوں کو والہانہ انداز میں جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
فیفا نے اس رات کو میکسیکو کے کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے ایک تاریخی موقع قرار دیا کیونکہ میکسیکو نے 1986 لے ورلڈ کپ کے بعد، یعنی ٹھیک 40 سال بعد ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی زندگی کی دوسری بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے قبل میکسیکو مسلسل آٹھ بار ناک آؤٹ میچوں میں ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکا تھا، جو کہ فٹ بال کی تاریخ کا ایک مایوس کن ریکارڈ تھا، لیکن اس بار ٹیم نے اس سلسلے کو توڑ دیا۔
میزبان ملک میکسیکو نے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں ایکواڈور کے خلاف ایک شاندار کھیل پیش کیا۔
میچ کا آغاز بارش اور بجلی کی صورتِ حال کے باعث ایک گھنٹے کی تاخیر سے ہوا، لیکن میکسیکو نے میدان میں اترتے ہی جارحانہ انداز اپنایا۔ پہلے ہاف میں جولین کوئنونیز نے ایکواڈور کی دفاعی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ اس کے بعد راؤل خیمینیز نے ایک اور گول کر کے میکسیکو کی برتری کو مزید مضبوط بنا دیا۔
دوسرے ہاف میں ایکواڈور نے گیند پر زیادہ قبضہ رکھا اور میچ میں واپسی کی کوشش کی، لیکن میکسیکو کے دفاع نے مضبوط کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف ٹیم کو گول کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میکسیکو نے ایک اور کلین شیٹ کے ساتھ مقابلہ ختم کیا، جبکہ انجری ٹائم میں ایکواڈور کے دفاعی کھلاڑی پیئرو ہنکاپی کو ریڈ کارڈ بھی دکھایا گیا۔
یہ میکسیکو کی ٹورنامنٹ میں مسلسل چوتھی کامیابی ہے۔ ٹیم نے اب تک نہ صرف شاندار کارکردگی دکھائی ہے بلکہ اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھا ہے اور کسی بھی میچ میں گول نہیں کھایا۔
میکسیکو اب ورلڈ کپ 2026 کے اگلے مرحلے میں انگلینڈ اور ڈی آر کانگو کے درمیان ہونے والے میچ کے فاتح کا سامنا کرے گا۔ میزبان ٹیم کی نظریں اب اپنی تاریخی مہم کو مزید آگے بڑھانے پر ہیں۔