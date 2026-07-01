Sardar Tanveer Ilyas Resigns | PPP Resignation Update | Pakistan Politics News - Aaj News

Sardar Tanveer Ilyas Resigns | PPP Resignation Update | Pakistan Politics News - Aaj News
Published 01 Jul, 2026 06:35pm
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Sardar Tanveer Ilyas Resigns | PPP Resignation Update | Pakistan Politics News - Aaj News
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