KP Heavy Rain Alert | Swat Abbottabad Storm | Flooded Roads Update - Aaj News

KP Heavy Rain Alert | Swat Abbottabad Storm | Flooded Roads Update - Aaj News
Published 01 Jul, 2026 07:10pm
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KP Heavy Rain Alert | Swat Abbottabad Storm | Flooded Roads Update - Aaj News
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