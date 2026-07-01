Europe Extreme Heat | 1300 Fatalities | Emergency Alert - 08PM Headlines | 01July | Pakistan News
Europe Extreme Heat | 1300 Fatalities | Emergency Alert - 08PM Headlines | 01July | Pakistan News
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