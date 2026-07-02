لاہور ٹیوشن حادثہ: غفلت کیا ہوئی؟ شائع 02 جولائ 2026 09:08am Today Videos Join our Whatsapp Channel Deadly Incident Raises Questions | 10 Lives Lost | Administrative Failure Debate - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ عوام کے لیے اچھی خبر: حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی کردی بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ عوام کے لیے اچھی خبر: حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی کردی تازہ ترین پیغام رسانیوں کے ذریعے امریکا ایران تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور مکمل، اگلا اجلاس کب ہوگا؟ اڈیالہ جیل کی وین سے فرار مزید تین قیدی گرفتار امریکا ایران تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور: دوحہ میں کیا بات چیت ہوئی؟