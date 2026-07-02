میسی کے دیوانے نے اپنا سب کچھ ارجنٹینا کے نام کردیا شائع 02 جولائ 2026 09:24am Today Videos Join our Whatsapp Channel Lionel Messi Fan | Argentina Superfan | Czech Republic - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ عوام کے لیے اچھی خبر: حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی کردی بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ عوام کے لیے اچھی خبر: حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی کردی تازہ ترین پیغام رسانیوں کے ذریعے امریکا ایران تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور مکمل، اگلا اجلاس کب ہوگا؟ اڈیالہ جیل کی وین سے فرار مزید تین قیدی گرفتار امریکا ایران تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور: دوحہ میں کیا بات چیت ہوئی؟