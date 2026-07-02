Quetta Faces Extreme Heat as 15-Hour Load Shedding Continues - Aaj News

Quetta Faces Extreme Heat as 15-Hour Load Shedding Continues - Aaj News
Published 02 Jul, 2026 01:35pm
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Quetta Faces Extreme Heat as 15-Hour Load Shedding Continues - Aaj News
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