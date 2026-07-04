Pakistan Turkey Trade Deal | Erdogan Economic Zone Karachi | $5B Target - Aaj News

Pakistan Turkey Trade Deal | Erdogan Economic Zone Karachi | $5B Target - Aaj News
Published 04 Jul, 2026 10:50pm
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Pakistan Turkey Trade Deal | Erdogan Economic Zone Karachi | $5B Target - Aaj News
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