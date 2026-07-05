Karachi DHA Incident | Water Tanker Overturns | Casualties Reported | Traffic Update - Aaj News

Karachi DHA Incident | Water Tanker Overturns | Casualties Reported | Traffic Update - Aaj News
Published 05 Jul, 2026 01:00pm
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Karachi DHA Incident | Water Tanker Overturns | Casualties Reported | Traffic Update - Aaj News
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