امریکا ایران مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہوگا؛ عرب میڈیا کا دعویٰ
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔
عرب میڈیا آؤٹ لیٹ ’العربیہ‘ نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مصکارات کا دوسرا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہوگا۔
یہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے اور کسی معاہدے تک پہنچنے کی جاری کوششوں کا حصہ ہیں، جس کی میزبانی اس بار پاکستان کرے گا۔
رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات کا آغاز ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات مکمل ہونے کے بعد ہوگا۔
العربیہ نے اپنے دعوے میں بتایا کہ اس اہم بیٹھک میں ایران پر لگی عالمی پابندیوں کو ہٹانے، دنیا بھر میں روکے گئے ایران کے پیسوں یعنی منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایران کے ایٹمی پروگرام جیسے بڑے اور حساس معاملات پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔
واضح رہے کہ یکم جولائی کو بھی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان بالواسطہ بات چیت ہوئی تھی، جہاں وہ رابطے جاری رکھنے پر راضی ہوئے تھے۔
العربیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس اہم ترین اجلاس میں شرکت کے لیے ایرانی وفد کے ناموں اور ارکان کا حتمی فیصلہ آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔