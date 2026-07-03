پاسدارانِ انقلاب کے قائم مقام کمانڈر احمد وحیدی پہلی بار منظرِ عام پر آگئے
ایران کی پاسدارانِ انقلاب (آئی آر جی سی) کے قائم مقام سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی امریکا اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار منظر عام پر آگئے ہیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے پیشرو میجر جنرل محمد پاکپور کی شہادت کے بعد سنبھالی، جو ایران پر امریکا اور اسرائیل کے ابتدائی حملوں میں مارے گئے تھے۔
عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق احمد وحیدی نے جمعرات کی شب سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کی۔ سرکاری میڈیا نے ان کی تصاویر بھی جاری کیں، جن میں وہ مرحوم رہنما کو خراجِ عقیدت پیش کرتے دکھائی دیے۔
احمد وحیدی کو ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور کے ابتدائی دور کے افسران میں شمار کیا جاتا ہے۔
انہوں نے سن 1970 کی دہائی کے آخر میں اس فورس میں شمولیت اختیار کی تھی اور سن 1980 کی دہائی کے دوران انٹیلی جنس اور فوجی شعبوں میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔
ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق احمد وحیدی نے 1988 سے 1997 تک آئی آر جی سی کی خصوصی فورس ”قدس فورس“ کی قیادت کی۔
بعد ازاں یہ ذمہ داری ایران کے معروف فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کو سونپی گئی، جو 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیے گئے فضائی حملے میں شہید ہوگئے تھے۔
دسمبر 2025 میں آیت اللہ علی خامنہ ای نے احمد وحیدی کو آئی آر جی سی کا نائب سربراہ مقرر کیا تھا۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق اس تقرری کا مقصد ملک کو اسرائیل یا امریکا کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کے لیے تیار کرنا تھا۔
فوجی ذمہ داریوں کے علاوہ احمد وحیدی ایران کی سیاست میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔
وہ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کے دور میں وزیر دفاع رہے، جبکہ بعد میں مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کی حکومت میں وزیر داخلہ کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔
سیاسی اور عسکری امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار احمد وحیدی کو ایک سخت مؤقف رکھنے والا اور ایران کے مذہبی حکومتی نظام کا مضبوط حامی قرار دیتے ہیں۔
احمد وحیدی ایسے وقت میں آئی آر جی سی کی قیادت سنبھال رہے ہیں جب ایران کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، سیکیورٹی خدشات اور بیرونی دباؤ کا سامنا ہے، جس کے باعث ان کی تقرری کو ملکی سلامتی کے تناظر میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔