ایران ہماری تقریباً تمام شرائط ماننے پر تیار ہوگیا، ٹرمپ کا دعویٰ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران امریکا کی تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاک بھارت کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مداخلت سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ رکی اور کروڑوں افراد کی جانیں بچ گئیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات مثبت انداز میں جاری ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔
امریکی نشریاتی ادارے سی این بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکا کی تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے، جس کے باعث مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ تاہم انہوں نے ان شرائط یا ممکنہ معاہدے کی مزید تفصیلات بیان نہیں کیں۔
صدر ٹرمپ نے گفتگو کے دوران ایک مرتبہ پھر پاک بھارت کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ رکوا کر تین کروڑ افراد کی جانیں بچائیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم نے بھی ان سے کہا کہ انہوں نے تین کروڑ لوگوں کو بچایا، جبکہ ان کے مطابق پاک بھارت تنازع کے دوران 11 طیارے گرائے گئے تھے۔
امریکی صدر نے اپنی گفتگو میں اسرائیل میں اپنی مقبولیت کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99 فیصد تک تھی اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کوئی یہودی ووٹر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکا اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں پر عالمی توجہ مرکوز ہے، جبکہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ان کے سابقہ دعوے بھی مختلف مواقع پر زیر بحث آتے رہے ہیں۔