آیت اللہ خامنہ ای کی نمازِ جنازہ ادا کردی گئی
ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ تہران میں ادا کردی گئی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والے سابق رہبرِ اعلیٰ کے آخری دیدار کے لیے تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلیٰ میں ہزاروں سوگوار جمع ہوئے۔
نمازِ جنازہ میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف، وزیرخارجہ عباس عراقچی اور ایرانی فوج کے کمانڈر سمیت تمام اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ تاہم، نئے رہبرِ اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کی نمازِ جنازہ میں شریک نہیں ہو پائے۔
حکومتِ ایران نے اس موقع پر سات روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور چھ جولائی کو عام تعطیل جبکہ آٹھ جولائی کو یومِ سوگ منایا جائے گا۔
غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق نو جولائی تک جاری رہنے والی آخری رسومات میں دنیا کے سو ممالک کے نمائندوں سمیت ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اتنے بڑے ہجوم کو سنبھالنے کے لیے ایران کی وزارتِ تعلیم نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔
وزارتِ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ جنازے میں دور دور سے آنے والے مسافروں کے رہنے کے لیے ملک بھر میں پانچ ہزار اسکول اور تقریباً 40 سے 50 ہزار کلاس رومز کھول دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو رکنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی تہران پہنچ کر تعزیتی اجتماع میں شرکت کی، فاتحہ خوانی کی اور ایرانی صدر سمیت اعلیٰ قیادت سے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
آخری رسومات کے دوران تہران کا ماحول انتہائی جذباتی دکھائی دے رہا ہے۔
گرینڈ مصلیٰ کے بڑے صحن میں جمع ہزاروں لوگوں نے ہاتھوں میں سرخ جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، جنہیں ایران میں خون کا بدلہ اور انتقام لینے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
وہاں موجود لوگ مسلسل ’امریکا مردہ باد‘ اور ’انتقام، انتقام‘ کے نعرے لگا رہے ہیں، جس سے پوری فضا گونج رہی ہے۔
صبح سویرے سے ہی شہر کے میٹرو اسٹیشنوں پر ہزاروں لوگوں کا ہجوم لگ گیا جو تیز رفتار ٹرینوں کے ذریعے جنازے گاہ پہنچنا چاہتے تھے۔
سرکاری شیڈول کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای کا جسدِ خاکی تین دن تک تہران کے مصلیٰ میں رہے گا جہاں چار جولائی کی صبح سے پانچ جولائی کی رات تک عوام کے لیے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں۔
تہران میں مرکزی نمازِ جنازہ اور بڑے جلوس کے بعد چھ جولائی کو جنازے کا جلوس قم روانہ ہوگا، جہاں سات جولائی کو جمکران مسجد میں ایک بڑے عالمِ دین نمازِ جنازہ پڑھائیں گے۔
عراق میں ایران کے ثقافتی سفیر غلام رضا اباذری نے بتایا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کا جسدِ خاکی سات جولائی کی شام کو عراق کے مقدس شہر نجف پہنچایا جائے گا، جہاں آٹھ جولائی کی صبح نجف میں اور سہ پہر چار بجے کربلا میں بڑے جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔
ان تمام مقامات سے گزارنے کے بعد نو جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی، جہاں ڈیڑھ سے دو کروڑ تک لوگوں کے جمع ہونے کی امید ہے۔