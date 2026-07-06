دھوتی اور پازیب: عامر خان نے اپنی تیسری شادی پر کیا پہنا؟
بالی وڈ کے ’مسٹر پرفیکشنسٹ‘ عامر خان ہمیشہ سے اپنی فلموں اور فیصلوں میں مروجہ اصولوں سے ہٹ کر چلنے کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا نیا سفر بھی اس سے مختلف نہیں رہا۔ اس جوڑے کے روایتی پہناوے نے لوگوں کے دل جیتے، وہیں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تذکرہ عامر خان کے لباس کا نہیں بلکہ ان کے زیور کا ہو رہا ہے۔
وہ 5 جولائی کو ممبئی کے علاقے باندرہ میں واقع اپنے گھر پر گوری سپراٹ کے ساتھ ایک انتہائی نجی اور پروقار تقریب میں وہ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔
اس خاص موقع پر جہاں سب کی نظریں دلہا دلہن کے لباس پر تھیں، وہیں سوشل میڈیا کے تیز نظر صارفین نے 61 سالہ عامر خان کی روایتی سفید دھوتی کے نیچے سے جھلکتی ہوئی پاؤں میں پہنی چاندی کی ایک بھاری پازیب کو بھانپ لیا۔
عام طور پر مردوں کے فیشن میں پازیب کا استعمال دیکھنے کو نہیں ملتا، اسی لیے عامر خان کا یہ منفرد اور جرات مندانہ انتخاب دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا اور شادی کی سب سے بڑی سرخی بن گیا۔ انہوں نے سفید کُرتے پر بائیں جانب ایک خوبصورت بروش سجایا ہوا تھا اور ان کا مجموعی انداز انتہائی سادہ مگر اثر انگیز تھا۔
دوسری جانب، 47 سالہ دلہن گوری سپراٹ ہلکے رنگ کے دلکش لہنگے میں انتہائی خوبصورت نظر آئیں۔ ان کے بلاؤز پر نیٹ کے کپڑے کے ساتھ نفیس کٹ ورک کا کام تھا، اور انہوں نے روایتی انداز میں دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔
گوری نے اپنے بالوں کو پھولوں سے سجی ایک خوبصورت چوٹی میں ڈھالا تھا، جبکہ ان کے روایتی ہار، چوکر اور بھاری کان کی بالیاں ان کے برائیڈل لُک کو مکمل کر رہی تھیں۔
شادی کی تقریب کے بعد سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس خوبصورت جوڑے کی ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں عامر اور گوری کو محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے اور جذباتی لمحات بانٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔
عرفان پٹھان نے جوڑے کو دعا دیتے ہوئے لکھا، ”عامر بھائی اور گوری، شادی بہت بہت مبارک ہو! اللہ آپ کے اس خوبصورت سفر کو خوشیوں اور برکتوں سے نوازے۔“
تقریب میں تقریباً 150 مہمان شریک ہوئے، جن میں قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے علاوہ فلم، سیاست اور کاروبار کی دنیا کی اہم شخصیات جیسے مکیش امبانی، راج ٹھاکرے، آشوتوش گواریکر اور ویر داس شامل تھے۔ عامر خان کے بچے جنید، ایرا اور آزاد، اور گوری کے صاحبزادے بھی اپنے والدین کی اس نئی شروعات کا جشن منانے کے لیے موجود تھے۔