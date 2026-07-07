Trump | Turkey F-35 | NATO | Iran | Greenland | Ukraine - Aaj News

Trump | Turkey F-35 | NATO | Iran | Greenland | Ukraine - Aaj News
Published 07 Jul, 2026 08:10pm
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Trump | Turkey F-35 | NATO | Iran | Greenland | Ukraine - Aaj News
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