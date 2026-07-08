انگور کی کاشت، کم لاگت زیادہ منافع شائع 08 جولائ 2026 12:17pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Muzaffargarh Grape Farming Success | Modern Agriculture Boost - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین صرف 5 ہزار روپے سے سرمایہ کاری ممکن، حکومت نے ’انویسٹ پاک پورٹل‘ لانچ کر دیا پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن کا قتل: ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا ہوشیاری دکھائی؟ 15 سالہ ویبھو سوریا ونشی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنادیا صرف 5 ہزار روپے سے سرمایہ کاری ممکن، حکومت نے ’انویسٹ پاک پورٹل‘ لانچ کر دیا پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن کا قتل: ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا ہوشیاری دکھائی؟ 15 سالہ ویبھو سوریا ونشی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنادیا تازہ ترین ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ 'ختم' ہو گیا: صدر ٹرمپ کا اعلان ٹرمپ کا ایران سے امن معاہدہ ختم کرنے کا اعلان، تیل کی عالمی قیمتوں میں 6 فیصد اضافہ ایران کی جوابی کارروائی؛ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے