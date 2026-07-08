Trump Ends Iran Deal Talks | US President Says No More Agreement with Tehran - Aaj News

Trump Ends Iran Deal Talks | US President Says No More Agreement with Tehran - Aaj News
Published 08 Jul, 2026 04:05pm
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Trump Ends Iran Deal Talks | US President Says No More Agreement with Tehran - Aaj News
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