US Airstrikes on Iran | CENTCOM Targets 90+ Sites | Chabahar, Bandar Abbas Explosions - Aaj News

US Airstrikes on Iran | CENTCOM Targets 90+ Sites | Chabahar, Bandar Abbas Explosions - Aaj News
Published 09 Jul, 2026 07:20pm
ویڈیوز - انفوٹینمینٹ
US Airstrikes on Iran | CENTCOM Targets 90+ Sites | Chabahar, Bandar Abbas Explosions - Aaj News
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