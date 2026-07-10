منشیات فروش انمول پنکی پر فردِ جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر
جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔
جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں منشیات فروش ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف گزری تھانے میں درج مقدمات کی سماعت ہوئی۔
سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ چھ مقدمات میں چالان اور گواہوں کے بیانات کی نقول جیل میں موجود ملزمہ کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ عدالتی احکامات پر عملے نے یہ دستاویزات خود ملزمہ تک پہنچائیں۔
عدالت نے تمام قانونی تقاضے مکمل ہونے کے بعد ملزمہ کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے 25 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی، جبکہ مقدمات کی مزید سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
پولیس کے مطابق انمول عرف پنکی کے خلاف گزری تھانے میں منشیات کے یہ مقدمات 2020، 2021 اور 2022 کے دوران درج کیے گئے تھے، تاہم ملزمہ ان مقدمات میں مفرور تھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گارڈن تھانے میں درج ایک مقدمے میں گرفتاری کے بعد انمول عرف پنکی کو ان چھ مقدمات میں بھی باضابطہ گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان مقدمات کی کارروائی دوبارہ شروع کی گئی۔