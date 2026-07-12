Lionel Messi Honored with Stunning Giant Mural in Rosario | Fans Celebrate Football Legend -Aaj News

Lionel Messi Honored with Stunning Giant Mural in Rosario | Fans Celebrate Football Legend -Aaj News
Published 12 Jul, 2026 12:00am
ویڈیوز
Lionel Messi Honored with Stunning Giant Mural in Rosario | Fans Celebrate Football Legend -Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین