Are Afghan Nationals Involved in Crime in Karachi? Here's What Official Data Says - Aaj News

Are Afghan Nationals Involved in Crime in Karachi? Here's What Official Data Says - Aaj News
Published 12 Jul, 2026 12:55am
ویڈیوز
Are Afghan Nationals Involved in Crime in Karachi? Here's What Official Data Says - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین