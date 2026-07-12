How Did Some Afghan Nationals Build Property Assets in Karachi? - Awaz

How Did Some Afghan Nationals Build Property Assets in Karachi? - Awaz
Published 12 Jul, 2026 12:40am
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How Did Some Afghan Nationals Build Property Assets in Karachi? - Awaz
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