DG ISPR Statement | Illegal Afghan Residents Pakistan | Security Measures Update - Aaj News | AWAZ

DG ISPR Statement | Illegal Afghan Residents Pakistan | Security Measures Update - Aaj News | AWAZ
Published 12 Jul, 2026 12:45am
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DG ISPR Statement | Illegal Afghan Residents Pakistan | Security Measures Update - Aaj News | AWAZ
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