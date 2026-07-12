Illegal Afghan Residents Exit Pakistan | Deportation Update | Immigration Policy - Aaj News | AWAZ

Illegal Afghan Residents Exit Pakistan | Deportation Update | Immigration Policy - Aaj News | AWAZ
Published 12 Jul, 2026 12:35am
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Illegal Afghan Residents Exit Pakistan | Deportation Update | Immigration Policy - Aaj News | AWAZ
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