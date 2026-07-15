راکھی ساونت کا سونم وانگ چک کی بھوک ہڑتال ختم کرانے کے لیے دہلی جانے کا اعلان
بولی ووڈ اداکارہ راکھی ساونت نے معروف ماہر تعلیم اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ راکھی نے کہا ہے کہ وہ دہلی کے جنتر منتر پہنچ کر ذاتی طور پر ان کی بھوک ہڑتال ختم کروانا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وانگچک کی زندگی بہت قیمتی ہے اور انہیں اپنی صحت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔
سونم وانگ چک پچھلے کچھ دنوں سے دہلی میں احتجاج کر رہے ہیں اور کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے۔
سونم وانگچک کی مسلسل بھوک ہڑتال کے دوران ان کی صحت کو لے کر تشویش بڑھ رہی ہے۔ ایسے وقت میں کئی معروف شخصیات ان کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں اور ان سے احتجاج ختم کرنے کی درخواست کر رہی ہیں۔ راکھی ساونت بھی ان شخصیات میں شامل ہو گئی ہیں جنہوں نے وانگ چک سے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔
راکھی ساونت نے ممبئی سے سونم وانگ چک کے نام ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ پلیز سونم جی، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ میں دہلی کے جنتر منتر آنا چاہتی ہوں۔ پلیز ان فالتو لوگوں کے لیے اپنی جان داؤ پر مت لگائیں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔
جب راکھی ساونت سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سچ مچ دہلی جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں خود جنتر منتر جاؤں گی اور اپنے ہاتھوں سے ان کی بھوک ہڑتال ختم کراؤں گی۔
سونم وانگ چک کی حمایت میں صرف راکھی ساونت ہی نہیں، بلکہ فلم انڈسٹری کے کئی دوسرے بڑے ستارے بھی سامنے آئے ہیں۔ سینئر اداکارہ شبانہ اعظمی نے بھی سونم وانگچک سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔
شبانہ اعظمی کا کہنا ہے کہ ملک کو ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے سونم وانگچک جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے، اس لیے انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔
اس کے علاوہ اداکارہ سوارا بھاسکر نے خود دہلی کے جنتر منتر جا کر سونم وانگ چک سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلایا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی ملاقات کے بارے میں معلومات شیئر کیں۔
مشہور فلم تھری ایڈیٹس میں چتور کا کردار نبھانے والے اداکار اومی ویدیا نے بھی ایک ویڈیو بنا کر سونم وانگچک کی مدد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم تھری ایڈیٹس میں عامر خان کا کردار پھنسکھ وانگڈو اصل میں سونم وانگ چک کی زندگی پر ہی بنایا گیا تھا، جو کہ بہت سادہ اور کمال کے انسان ہیں۔
اومی ویدیا نے ویڈیو میں کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پھنسکھ وانگڈو کو کچھ ہو یا وہ دنیا سے جائیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سونم وانگ چک کی صحت اور ان کے احتجاج پر دھیان دیں۔
سونم وانگ چک کی حمایت کرنے والی تنظیم ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کے مطابق، بھوک ہڑتال شروع کرنے کے بعد سونم وانگ چک کا وزن لگ بھگ نو کلو کم ہو چکا ہے اور وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ احتجاج میڈیکل کالج میں داخلے کے امتحان یعنی نیٹ میں ہونے والی مبینہ گڑبڑیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔
مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ تعلیم کے وزیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں اور جن بچوں نے اس گڑبڑی سے دلبرداشتہ ہو کر اپنی جانیں دی ہیں، ان کے غریب خاندانوں کو سرکار کی طرف سے معاوضہ دیا جائے۔
سونم وانگ چک کی بھوک ہڑتال اور ان کی صحت کو لے کر بحث جاری ہے، جبکہ راکھی ساونت سمیت کئی شخصیات ان سے احتجاج ختم کرنے اور اپنی صحت کو ترجیح دینے کی اپیل کر رہی ہیں۔