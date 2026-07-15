Karachi University Officer Injured in Firing | Gulshan Iqbal - Aaj News

Karachi University Officer Injured in Firing | Gulshan Iqbal - Aaj News
Published 15 Jul, 2026 03:00pm
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Karachi University Officer Injured in Firing | Gulshan Iqbal - Aaj News
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