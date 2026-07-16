Iran Targets US Bases | Bahrain Kuwait Jordan Strikes | Regional Crisis Update - Aaj Pakistan News

Iran Targets US Bases | Bahrain Kuwait Jordan Strikes | Regional Crisis Update - Aaj Pakistan News
Published 16 Jul, 2026 08:05pm
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Iran Targets US Bases | Bahrain Kuwait Jordan Strikes | Regional Crisis Update - Aaj Pakistan News
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