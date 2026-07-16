Iran Condemns Hospital Strike | Cancer Patients Evacuated | Middle East Crisis - Aaj Pakistan News

Iran Condemns Hospital Strike | Cancer Patients Evacuated | Middle East Crisis - Aaj Pakistan News
Published 16 Jul, 2026 08:10pm
ویڈیوز - آج پاکستان
Iran Condemns Hospital Strike | Cancer Patients Evacuated | Middle East Crisis - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین