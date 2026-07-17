Bannu Operation | ISPR | Security Forces | Pakistan - Aaj News

Bannu Operation | ISPR | Security Forces | Pakistan - Aaj News
Published 17 Jul, 2026 02:15pm
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Bannu Operation | ISPR | Security Forces | Pakistan - Aaj News
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