طویل ترین موجودہ حاکم کی انوکھی سالگرہ شائع 18 جولائ 2026 02:46pm Today Videos Join our Whatsapp Channel World's Longest-Reigning Monarch | Unique Birthday Celebration - Aaj Digital Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین امریکا کے لیے مفت ایئربیس اور آدھے لندن کی ملکیت؛ قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک بنانے والے شیخ حمد کی کہانی انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے متنازع بینر لہرا دیا 750 روپے کے پرائز بانڈ کا بڑا انعام نکل آیا، وہ خوش نصیب آپ تو نہیں؟ امریکا کے لیے مفت ایئربیس اور آدھے لندن کی ملکیت؛ قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک بنانے والے شیخ حمد کی کہانی انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے متنازع بینر لہرا دیا 750 روپے کے پرائز بانڈ کا بڑا انعام نکل آیا، وہ خوش نصیب آپ تو نہیں؟ تازہ ترین ٹرمپ کی ایرانی جوہری تنصیبات پر نئے حملوں کی تیاری؛ اسرائیل کو درجنوں طیارے بھیجنے پر غور ایران کا امریکی جنگی بحری جہاز پر میزائل داغنے کا دعویٰ، سعودی عرب، کویت اور بحرین پر بھی حملے ایران نے امریکی حملے میں شہید 8 شہریوں کی تصاویر جاری کردیں