Pakistan Mediates Iran-US | CPEC Phase 2 | PM Shehbaz Sharif - Aaj News

Pakistan Mediates Iran-US | CPEC Phase 2 | PM Shehbaz Sharif - Aaj News
Published 18 Jul, 2026 12:00pm
ویڈیوز
Pakistan Mediates Iran-US | CPEC Phase 2 | PM Shehbaz Sharif - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین