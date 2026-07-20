Trump Statement | US Strikes on Iran | Middle East Update - Aaj News

Trump Statement | US Strikes on Iran | Middle East Update - Aaj News
Published 20 Jul, 2026 12:00pm
ویڈیوز
Trump Statement | US Strikes on Iran | Middle East Update - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین