کاکروچ تحریک کے ہزاروں نوجوانوں کا بھارتی پارلیمنٹ کی طرف مارچ؛ پولیس کا لاٹھی چارج، اسمبلی سیشن معطل
بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پیر کے روز پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے والے ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کے حامی ہزاروں نوجوانوں کو روکنے کی کوشش میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ دوسری جانب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اسمبلی میں خطاب کے لیے پہنچے، تاہم، اس امسبلی اجلاس کو احتجاج کے باعث معطل کردیا گیا۔
چند ماہ قبل شروع ہونے والی اس ’کاکروچ تحریک‘ اور اس کے بعد کے احتجاج کو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے تیسرے دورِ اقتدار میں ان کے لیے سب سے بڑا عوامی چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔
اس تحریک نے سڑکوں پر آنے سے پہلے سوشل میڈیا پر کروڑوں افراد کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔
پارلیمنٹ کے مون سون سیشن کے پہلے دن نئی دہلی کے مرکزی علاقے جنتر منتر پر رات بھر ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جمع ہوتے رہے، جس کی بڑی وجہ بھوک ہڑتال کرنے والے معروف کارکن سونم وانگ چک کو ہفتے کے روز پولیس کی جانب سے زبردستی اسپتال منتقل کرنے کا اقدام بنا۔
مظاہرین کو پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس اور پیراملٹری فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اور علاقے میں سخت رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔
سوشل میڈیا پر زیرِ گردش مناظر میں پولیس کو کچھ مظاہرین پر لاٹھیاں برساتے ہوئے دکھایا گیا، تاہم دہلی پولیس نے کسی بھی قسم کے تشدد کے استعمال سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس احتجاج سے پیشہ ورانہ انداز میں نمٹا جا رہا ہے۔
دہلی کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس سچن شرما نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دہلی پولیس نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے ارکان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی اتفاقِ رائے نہیں ہو سکا ہے۔
سچن شرما نے کہا کہ ”احتجاج کی جگہ پر مزید گنجائش ختم ہو چکی ہے اور اس سے کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے“۔
انہوں نے مزید بتایا کہ پیر کی صبح وہاں تقریباً 10 ہزار مظاہرین موجود تھے۔
بارش کے باوجود پرامن طور پر پہنچنے والے مظاہرین بھارتی تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان اور وزیراعظم نریندر مودی کے استعفے کے مطالبے کے نعرے لگا رہے تھے۔
سی جے پی کے چیف ترجمان سورو داس نے اے این آئی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ”انتظامیہ حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بہت تاخیر سے آئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دل کھلے رکھے ہیں اور کہا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں“۔
یہ تحریک مئی کے مہینے میں میڈیکل کے قومی داخلہ ٹیسٹ کے پرچے لیک ہونے کے بعد شروع ہوئی تھی، جس سے 20 لاکھ سے زائد طلباء متاثر ہوئے تھے اور انہیں دوبارہ امتحان دینا پڑا تھا۔
اتر پردیش کے شہر میرٹھ سے آئے ہوئے 21 سالہ طالب علم آدی ناتھن نے کہا کہ ”اقتدار میں بیٹھے یہ تمام رہنما ان پڑھ ہیں اور میں یہاں اس لیے احتجاج کر رہا ہوں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ امتحانی پرچے لیک ہوں۔ اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے“۔
ایک اور 22 سالہ طالب علم محمد تبریز نے بتایا کہ ”ہم اس کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مقابلہ جاتی امتحانات اور پرچوں کے لیک ہونے میں ہونے والے تمام دھوکے دہی کے واقعات بند ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں“۔
اس تحریک کے بانی ابھیجیت دپکے اور ان کے حامیوں نے گزشتہ ماہ تعلیمی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا شروع کیا تھا، جس کے بعد 28 جون کو سونم وانگ چک نے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔
اسپتال سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک دستی تحریر میں سونم وانگ چک نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کرنے کے لیے شرائط عائد کی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر حکومت تعلیم کے نظام کی حالیہ ناکامیوں اور پیپر لیکس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، یا اگر سی جے پی کے مظاہرین کو پارلیمنٹ تک پہنچنے دیا جاتا ہے اور ارکانِ پارلیمنٹ انہیں یہ مسئلہ اٹھانے کی یقین دہانی کراتے ہیں تو وہ اپنی ہڑتال ختم کر دیں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کی صحت پارلیمنٹ تک مارچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو مختلف جماعتوں کے رہنما اسپتال میں ان سے ملاقات کر کے یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق سی جے پی کا ابھار نوجوانوں میں بے روزگاری اور امتحانات کے پرچے لیک ہونے پر پائے جانے والے شدید غصے اور مایوسی کی عکاسی کرتا ہے۔