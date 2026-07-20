Iran-US War | Two US troops killed and one missing in Jordan following Iran attack

Iran-US War | Two US troops killed and one missing in Jordan following Iran attack
Published 20 Jul, 2026 12:00pm
ویڈیوز
Iran-US War | Two US troops killed and one missing in Jordan following Iran attack
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین