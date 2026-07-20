Iran US War | Iran's Massive Attack | Kuwait, Bahrain Alert | 10AM HEADLINES 20 JULY 2026
Iran US War | Iran's Massive Attack | Kuwait, Bahrain Alert | 10AM HEADLINES 20 JULY 2026
مزید خبریں
Landi Kotal Flash Flood | Heavy Rain | Vehicles Swept Away - Aaj News
Tando Adam Train Derailment | Pakistan Railways | Rail Track Disrupted - Aaj News
Donald Trump | Iran Strike | US Military Response - Aaj News
Pakistan Women Mountaineers | Khosar Gang Summit | Gilgit-Baltistan - Aaj News
Iran | Strait of Hormuz | Abbas Araghchi Statement - Aaj News
Trump on Iran Strike | US Response | Middle East Tensions - Aaj News
مقبول ترین