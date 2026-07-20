بینکوں کے گارڈز ڈکیتی کیوں نہیں روک پاتے؟ شائع 20 جولائ 2026 12:42pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Bank Security Guards Training Pakistan | Security Standards & Safety - Aaj News - AWAZ Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین 750 روپے کے پرائز بانڈ کا بڑا انعام نکل آیا، وہ خوش نصیب آپ تو نہیں؟ حکومت نے اگلے تین روز کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ورلڈ کپ فائنل میں پہنچنے کے باوجود میسی 'گولڈن بوٹ' کیسے کھو سکتے ہیں؟ 750 روپے کے پرائز بانڈ کا بڑا انعام نکل آیا، وہ خوش نصیب آپ تو نہیں؟ حکومت نے اگلے تین روز کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ورلڈ کپ فائنل میں پہنچنے کے باوجود میسی 'گولڈن بوٹ' کیسے کھو سکتے ہیں؟ تازہ ترین امریکا کی ایران پر نویں روز بھی بمباری؛ پاسدارانِ انقلاب کا دو تیل بردار جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کاکروچ تحریک کے ہزاروں نوجوانوں کا بھارتی پارلیمنٹ کی طرف مارچ؛ پولیس کا لاٹھی چارج، اسمبلی سیشن معطل میسی کا خواب چکنا چور؛ اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح بن گیا