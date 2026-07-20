Judicial Commission Meeting | High Court Judges Appointment | CJP Yahya Afridi - Aaj News
Judicial Commission Meeting | High Court Judges Appointment | CJP Yahya Afridi - Aaj News
مزید خبریں
US Iran Tensions | Mediation Efforts | Tehran Receives Proposals - Aaj News
Iran-US War: Iran Attacks Gulf with Advanced & Powerful Missiles | 3PM HEADLINES 20 JULY 2026
Judicial Commission Meeting | High Court Judges Appointment | Yahya Afridi - Aaj News
🔴LIVE: Maryam Aurangzeb Addresses Public Gathering in Raja Bazaar, Rawalpindi
Pakistan Canada Talks | Ishaq Dar Anita Anand Meeting | Diplomatic Relations - Aaj News
Spain Celebrates Historic Victory With Palestine Flags | 02PM HEADLINES 20 JULY 2026
مقبول ترین