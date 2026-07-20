NDMA Flash Flood Alert | GB KP AJK Weather Warning | Heavy Rain Risk - Aaj News

NDMA Flash Flood Alert | GB KP AJK Weather Warning | Heavy Rain Risk - Aaj News
Published 20 Jul, 2026 02:45pm
ویڈیوز
NDMA Flash Flood Alert | GB KP AJK Weather Warning | Heavy Rain Risk - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین