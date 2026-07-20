Jordan Attack | US C-17 & P-8 Aircraft Targeted | Middle East Conflict | 05PM HEADLINES 20 JULY 2026

Jordan Attack | US C-17 & P-8 Aircraft Targeted | Middle East Conflict | 05PM HEADLINES 20 JULY 2026
Published 20 Jul, 2026 05:20pm
ویڈیوز - انفوٹینمینٹ
Jordan Attack | US C-17 & P-8 Aircraft Targeted | Middle East Conflict | 05PM HEADLINES 20 JULY 2026
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