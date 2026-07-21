Pakistan IT Exports Hit $4.6B Record FY2026 21% Growth Tech Sector Boom - Aaj News

Pakistan IT Exports Hit $4.6B Record FY2026 21% Growth Tech Sector Boom - Aaj News
Published 21 Jul, 2026 05:10pm
ویڈیوز
Pakistan IT Exports Hit $4.6B Record FY2026 21% Growth Tech Sector Boom - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین