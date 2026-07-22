Heavy Rain Triggers Flash Floods Across Gilgit-Baltistan Districts - Aaj News

Heavy Rain Triggers Flash Floods Across Gilgit-Baltistan Districts - Aaj News
Published 22 Jul, 2026 03:15pm
ویڈیوز
Heavy Rain Triggers Flash Floods Across Gilgit-Baltistan Districts - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین