US Defense Budget | $1.15 Trillion | House Passes Bill | Israel Defense - Aaj News

US Defense Budget | $1.15 Trillion | House Passes Bill | Israel Defense - Aaj News
Published 23 Jul, 2026 12:00pm
ویڈیوز
US Defense Budget | $1.15 Trillion | House Passes Bill | Israel Defense - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین