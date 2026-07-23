Iran US Tensions | Global Oil Supply | Oil Market | Strait of Hormuz - Aaj Pakistan
Iran US Tensions | Global Oil Supply | Oil Market | Strait of Hormuz - Aaj Pakistan
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US soldiers Lost in Iranian attack were ages 19 and 25, military says | 11AM HEADLINES 23 JULY 2026
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