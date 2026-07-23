KP Gilgit Floods Update | Heavy Rains Destruction | River Ghizer Flood Alert - Aaj News

KP Gilgit Floods Update | Heavy Rains Destruction | River Ghizer Flood Alert - Aaj News
Published 23 Jul, 2026 10:35pm
ویڈیوز
KP Gilgit Floods Update | Heavy Rains Destruction | River Ghizer Flood Alert - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین