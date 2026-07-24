Pakistan Diplomacy Middle East Peace | Ishaq Dar Iran China Talks | SCO Meeting Update - Aaj News

Pakistan Diplomacy Middle East Peace | Ishaq Dar Iran China Talks | SCO Meeting Update - Aaj News
Published 24 Jul, 2026 07:20pm
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Pakistan Diplomacy Middle East Peace | Ishaq Dar Iran China Talks | SCO Meeting Update - Aaj News
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