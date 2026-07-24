شوگر اور بلڈ پریشر پر قابو کیسے پائیں؟ شائع 24 جولائ 2026 09:00pm Today Videos Join our Whatsapp Channel How to Control Blood Sugar and Blood Pressure Naturally - Aaj Pakistan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا تازہ ترین کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار پاکستان کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر 'اسکائی 47 قراقرم ون' کیا ہے اور کیسے کام کرے گا؟ بھارت میں جین زی تحریک ’مودی میڈیا گٹھ جوڑ‘ کو کیسے بے نقاب کر رہی ہے؟