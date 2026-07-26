Pakistan Leadership Praises Security Forces for Foiling Terror Attack in South Waziristan

Pakistan Leadership Praises Security Forces for Foiling Terror Attack in South Waziristan
Published 26 Jul, 2026 02:35pm
ویڈیوز
Pakistan Leadership Praises Security Forces for Foiling Terror Attack in South Waziristan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین