Iran Rejects US Proposal | Islamabad Talks | Kazem Gharibabadi | Iran-US Talks - Aaj News

Iran Rejects US Proposal | Islamabad Talks | Kazem Gharibabadi | Iran-US Talks - Aaj News
Published 28 Jul, 2026 12:00pm
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Iran Rejects US Proposal | Islamabad Talks | Kazem Gharibabadi | Iran-US Talks - Aaj News
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