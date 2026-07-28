Khyber Pakhtunkhwa Camel Market | Kharmang Waterfall | Pakistan Tourism - Aaj Ka Pakistan
Khyber Pakhtunkhwa Camel Market | Kharmang Waterfall | Pakistan Tourism - Aaj Ka Pakistan
مزید خبریں
Saudi Air Defense Intercepts Drones | Aramco | Middle East Updates - Aaj News
US Airstrikes | Iran Under Heavy Bombing | Middle East Tensions | 5PM HEADLINES
Iraq Investigates Saudi Drone Incident | Iran-Backed Groups | Aaj News
Pakistan US Relations | Iran US Talks | Ishaq Dar Statement - Aaj News
Iran Military Warning | US Iran Latest Updates | Strait of Hormuz - Aaj News
Iran Rejects US Proposal | Islamabad Talks | Iran US Latest Updates - Aaj News
مقبول ترین