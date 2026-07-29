اسرائیل نواز لنزے گراہم کی آخری رسوم
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امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے سینئر ریپبلکن سینیٹر اور معروف سیاست دان لنزے گراہم 11 جولائی 2026ء کو 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزے گراہم 2003ء سے امریکی سینیٹ کے رکن رہے اور اس سے قبل وہ امریکی ایوانِ نمائندگان کے رکن اور فوج میں وکیل کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے، وہ امریکی دفاعی و خارجہ پالیسی اور بالخصوص اسرائیل اور یوکرین کی حمایت میں ایک بااثر اور جارحانہ آواز سمجھے جاتے تھے۔ واشنگٹن نیشنل کیتھڈرل میں منعقدہ ان کی آخری رسومات اور تعزیتی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت متعدد ملکی و غیر ملکی شخصیات اور عالمی رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور یوکرینی صدر وولودی میر زیلنسکی بھی شامل تھے۔
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